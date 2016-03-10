Порошенко пропонує Савченко посаду міністра в новому складі уряду - лист

Про це йдеться у тексті звернення, переданому Савченко від імені Порошенка адвокатом Марком Фейгіним (пізніше з'ясувалося, що насправді Порошенко його не писав).

Президент у листі, зокрема, нібито просив її припинити голодування.

"Нам потрібна здорова Надія Савченко, герой України, народний депутат, символ нашої свободи, яка незабаром з'явилася б вдома, яка змогла б дати приклад іншим. Я думаю, що всім тим Ваша діяльність не обмежиться і хотів би бачити Вас в нашому оновленому уряді", - сказано у ньому.

За словами Фейгіна, мова йде саме про пост міністра "в силовому блоці" (кандидатуру на цю посаду пропонує президент), і така заява голови української держави має допомогти звільненню Савченко.

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"У листі Петра Порошенка йдеться про пост в уряді для Савченко. Це пост міністра в силовому блоці. Впевнений, це допоможе звільненню", - написав він у своєму "Твіттері".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, Фейгін обнародував заяву Савченко про припинення сухого голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші Савченко прийняла після того, як отримала лист від Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти бранку.

У зверненні до українців Савченко написала, що припиняє суху голодовку заради всіх, хто хвилюється за неї.

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