Віктор і Катерина Ющенки зустріли президента Мальти з дружиною

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та пані Катерини ЮЩЕНКО з Президентом Республіки Мальта Едвардом Фенех АДАМІ та пані Мері Фенех АДАМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, урочиста церемонія відбулася на площі перед Секретаріатом Президента України.

Військовий оркестр виконав Державні гімни Республіки Мальта та України. В.ЮЩЕНКО та Е.АДАМІ обійшли стрій воїнів Почесної варти.

Після завершення церемонії розпочалася зустріч президентів у вузькому колі. З української сторони у ній беруть участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ; з мальтійської – заступник прем`єр-міністра, міністр закордонних справ Тоніо БОРГ, Державний секретар при Президентові Республіки Мальта Ентоні АТТАРД.