Ющенко дорікає Тимошенко "найбільшою інфляцією на континенті"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає народних депутатів до діалогу, який би призвів до відновлення роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент наголосив, що парламент має цінність лише тоді, коли він працює. Він зауважив, що це унікальний орган, де збираються люди з різною ідеологією, протилежними поглядами, системами цінностей. «Але ця різність не може бути для когось аргументом, щоб інша частина залу не була почута, була проігнорована. Верховна Рада - це свого роду стіл для ведення національного діалогу, як по найскладніших, так і легких темах», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні немає підстав для блокування парламентської трибуни, на відміну від подій чотирирічної давнини, коли грубо порушувався Регламент, ігнорувалась думка опозиції. «Переконаний, що новий голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК свято дотримується того Регламенту, який вони (народні депутати) прийняли декілька тижнів тому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У Президента, за його словами, виникає питання: чому тоді немає діалогу. «Я ще раз підкреслюю, що більшість і опозиція можуть мати різні підходи, але, будь ласка, говоріть, щоб ваша позиція була ясною і зрозумілою», - сказав він, закликавши політичні сили дати можливість суспільству розібратися у цих позиціях.

«Ви можете бути незгодні з рішеннями, які вносяться чи меншістю, чи більшістю, але ви повинні йти по процедурі. Це знак того, що ви поважаєте державу і один із провідних інститутів демократії, яким має бути парламент», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент закликав кожного народного депутата не гаяти час, який є до завершення сесії, й ухвалити найважливіші законопроекти, у тому числі зміни до держбюджету.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що держава має виконати свої соціальні зобов’язання перед людьми. «15,6% річної інфляції - це найбільша інфляція на континенті. Ця інфляція зобов’язує уряд, у першу чергу, парламент, у другу чергу, і кожного політика перш за все компенсувати бідній людині те, що їй належить відповідно до чинного законодавства України», - сказав В.ЮЩЕНКО.