МЗС України закликає Росію забезпечити охорону дипломатичних установ

Про це йдеться в оприлюдненому прес-службою українського зовнішньополітичного відомства коментарі.

"У зв’язку із запитами щодо скоєння актів вандалізму проти дипломатичних установ України та Російської Федерації звертаємо увагу на відповідну заяву Міністерства внутрішніх справ України. У ній було підтверджено відданість нашої держави міжнародно-правовим зобов’язанням, наголошено на категоричній неприпустимості скоєння таких протиправних дій і на притягненні до відповідальності за це згідно з чинним законодавством України", - йдеться в повідомленні.

В МЗС України також закликали Російську Федерацію "забезпечити повну охорону дипломатичної та консульських установ України на своїй території і не допускати неправомірних дій стосовно представників і майна нашої держави".

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 6 березня група невідомих з піротехнікою напала на посольство Росії на Повітрофлотському проспекті. Чоловіки закидали піротехнікою будівлю посольства і пошкодили кувалдами кілька автомобілів з номерами посольства РФ серії "D001". У машинах вибите скло, розбито дзеркала і капоти.

9 березня у Львові під час акції на підтримку незаконно утримуваної в Росії української льотчиці, народного депутата Надії Савченко пікетники, серед яких був народний депутат Володимир Парасюк, зірвали прапор Росії біля будівлі Генерального консульства РФ і спробували на його місце повісити український прапор, але їм перешкодили представники Нацгвардії. Зірваний російський прапор учасники спалили неподалік від входу до консульства.

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Водночас, 6 березня 2016 року близько 200 радикалів закидали яйцями Посольство України в Москві під гасла «Вон из нашего Киева» і «Киев - русский город».

8 березня 2016 року чотирьох радикалів організації «Другая Россия» затримали біля консульства України на вулиці Бонч-Бруєвича у Санкт-Петербурзі після того, як вони закидали його яйцями. Також вони кинули в консульство запалені фаєри.