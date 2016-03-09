У мережі з'явилися кадри "штурму" Парасюком консульства РФ у Львові (відео)

18:21, 09 березня 2016
Політика
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Громадське Телебачення Львів опублікувало на своєму каналі в Youtube кадри акції біля консульства Російської Федерації у Львові, у ході якої нардеп Володимир Парасюк зірвав прапор РФ з флагштоку і розтоптав його.

На відео видно, як нардеп зриває прапор у дворі консульства, при цьому учасники акції, які спостерігають за цим, вигукують "Молодець!".

Після цього Парасюк виходить з двору консульства разом з прапором і кидає його на землю зі словами "Ось цю штаму - спалити!".

Активісти після цього палять прапор під супровід українського гімну.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат Володимир Парасюк сьогодні влаштував чергову сутичку у Львові.

Вона сталася біля будівлі російського консульства в рамках акції на підтримку Надії Савченко. 

Парасюк намагався прорватися всередину приміщення, але біля входу його зупинила охорона, у результаті цього зав`язалась штовханина.

Однак нардеп переліз через паркан та зняв з флагштоку російський прапор. 

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