У мережі з'явилися кадри "штурму" Парасюком консульства РФ у Львові (відео)

На відео видно, як нардеп зриває прапор у дворі консульства, при цьому учасники акції, які спостерігають за цим, вигукують "Молодець!".

Після цього Парасюк виходить з двору консульства разом з прапором і кидає його на землю зі словами "Ось цю штаму - спалити!".

Активісти після цього палять прапор під супровід українського гімну.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат Володимир Парасюк сьогодні влаштував чергову сутичку у Львові.

Вона сталася біля будівлі російського консульства в рамках акції на підтримку Надії Савченко.

Парасюк намагався прорватися всередину приміщення, але біля входу його зупинила охорона, у результаті цього зав`язалась штовханина.

Однак нардеп переліз через паркан та зняв з флагштоку російський прапор.