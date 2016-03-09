В Одесі біля генконсульства РФ поліція застосувала сльозогінний газ

В Одесі правоохоронці застосували сльозогінний газ із метою припинення порушень громадського порядку біля генерального консульства Російської Федерації, де активісти вимагали звільнити незаконно утримувану в Росії українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Патрульної поліції Одеси, сьогодні під час мирної акції, яка проходила біля консульства, деякі громадські активісти почали кидати яйця в будівлю консульства, «у бік правоохоронців та інших учасників мітингу».

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«Ігноруючи зауваження правоохоронців, активісти намагалися прорвати кордон патрульних і військових. Із метою припинення порушень громадського порядку, які могли перейти в масові заворушення, правоохоронці застосували спецзасіб у вигляді газу», - заявили в прес-службі.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій регіонального главку Національної поліції, під час акції громадський порядок забезпечували 50 співробітників Національної поліції.

«Активісти намагалися штурмувати будівлю російського консульства, але правоохоронці створили щільний ланцюг і зупинили протестувальників. Останні почали закидати будівлю російського консульства яйцями й вимазали прохідну червоною фарбою. Конфлікт був зупинений співробітниками правоохоронних органів, які забезпечували громадський порядок», - сказали у відділі.

У главку зазначили, що постраждалих і затриманих немає. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 200 людей пікетували генеральне консульство Російської Федерації, вимагаючи звільнити Савченко.

Перед консульством встановили шибеницю, на якій повісили опудало в зріст людини, у якого замість обличчя - фотографія президента Росії Володимира Путіна, «підмальованого» під Адольфа Гітлера. Учасники акції підпалили опудало, також закидали генконсульство яйцями й пакетами з червоною фарбою.

Сьогодні Донецький міський суд Ростовської області РФ оголосив, що вирок Савченко почнуть оголошувати 21 березня. У відповідь на це українка заявила, що продовжить сухе голодування, розпочате 4 березня після того, як суддя не дав їй виступити з останнім словом та відклав розгляд справи до 9 березня.

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У РФ Савченко звинувачують у причетності до вбивства двох співробітників російського державного телеканалу влітку 2014 року в Луганській області. Держзвинувачення вимагає засудити льотчицю до 23 років ув'язнення.

Савченко звинувачення відкидає й заявляє, що на момент загибелі журналістів уже була захоплена в полон бойовиками, а потім незаконно переправлена до Росії.