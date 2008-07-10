БЮТ засів у президії за трибуною ВР

Депутати від фракції БЮТ третій день поспіль продовжують блокувати президію і трибуну ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на даний момент біля трибуни і президії ВР знаходиться близько 30 народних депутатів.

Депутати від БЮТ блокують Раду не тільки вдень, але і вночі. Таким чином вони встановили цілодобове чергування по 10 осіб. Як і в попередні дні бютівці вимагають поставити першим на голосування законопроект щодо внесення змін до держбюджету на поточний рік.