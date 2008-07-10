Шуфрич спостерігає за поведінкою Яценюка і робить висновок

Член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ сумнівається, що поточна сесія Верховної Ради буде продовжена, і прогнозує, що вже завтра депутати підуть на канікули.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про ймовірність продовження сесії.

«Я сьогодні можу лише прогнозувати, спостерігаючи за поведінкою голови Верховної Ради, що, скоріш за все, вони спробують завтра закрити сесію», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, якби у коаліції були інші наміри, то йшов би пошук реального компромісу для нормалізації роботи Верховної Ради. При цьому він нагадав, що кожен день оголошується перерва одразу ж після відкриття пленарного засідання.

«Це свідчить про одне – голова ВР взяв курс на те, щоб завтра закрити сесію», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні відкрив пленарне засідання, однак воно буде продовжено лише після внесення погодженого проекту закону про зміни до держбюджету на 2008 рік.

«Я нянькою не буду. Домовитеся - я в робочому кабінеті, пленарне засідання не закриваю, очікую внесення проекту закону про державний бюджет», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому голова ВР зазначив, що і надалі продовжуватиме проводити переговори.