"Самопоміч" фактично "поховала" можливість створення технократичного уряду - Луценко

Вчора партія “Самопоміч” фактично “поховала” можливість створення технократичного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції БПП Юрій Луценко на засіданні парламенту.

Читайте такожЯценюк готовий піти у відставку за трьох умов – представник президента

Він наголосив, що “шанс на реалізацію нової політики міг дати технократичний уряд, створений без партійних торгів, без олігархів, але ця ідея, яку підтримує суспільство, яку підтримують відповідальні політики, яку підтримують західні партнери, вчора фактично була похована заявою “Самопомочі” про те, що вона не вступить в будь-яку нову коаліцію, під будь-який новий уряд”.

“Думаю, що своє гасло “візьми і зроби” після відмови Садового бути прем'єром, після відмови фракції вступати в будь-яку нову коаліцію слід поміняти на “здраствуй кролік — третій год””, - сказав Луценко.