До Ради подали постанову про розірвання дипвідносин з Росією

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Серед ініціаторів законопроекту - Корчинська Оксана Анатоліївна (VIII скликання), Парасюк Володимир Зіновійович (VIII скликання), Петренко Олег Миколайович (VIII скликання) та Шухевич Юрій-Богдан Романович (VIII скликання).

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Проте варто зазначити, що текст постанови поки відсутній на сайті ВР.

Нагадаємо, 11 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради депутати вирішили вважати не дійсним побратимство міста Києва з наступними містами та регіонами РФ: з Москвою, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Улан-Уде, Республікою Комі та Махачкалою.