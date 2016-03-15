Президент підписав указ про відзначення 20-ї річниці Конституції України

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент доручив уряду створити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 20-ї річниці Конституції України та затвердити до 15 квітня 2016 року план відповідних заходів.

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Згідно з указом, співголовами Оргкомітету мають стати прем'єр-міністр і глава Адміністрації президента України, до його складу мають бути залучені, зокрема, представники органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, діячі науки і культури.

Указом визначено ряд доручень органам виконавчої влади щодо проведення урочистостей з нагоди 20-ї річниці Конституції України та інформаційно-просвітницьких і патріотично-виховних заходів.

Глава держави запропонував Верховній Раді України провести урочисте засідання, присвячене 20-й річниці Конституції України, за участю членів Кабінету міністрів, представників Національної академії наук України, Конституційної комісії, інституцій громадянського суспільства.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.