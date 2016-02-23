КС почав розгляд справи про обмеження суми щомісячного довічного утримання суддів

Як передає кореспондент УНІАН, суддя-доповідач у справі Сергій Вдовиченко оголосив правову позицію Верховного суду. Зокрема, Верховний суд вважає обмеження максимального розміру щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці 10 тис. 740 грн таким, що не відповідає Конституції та негативно впливає на гарантії незалежності суддів.

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Як пояснила журналістам по завершенню сьогоднішнього судового засідання заступник голови Верховного суду Марина Клименко, Верховний суд оскаржує обмеження максимального довічного грошового утримання не всіх суддів, а лише тих, хто пропрацював на посаді судді не менше 20 років та має бездоганну репутацію.

Вона також додала, що до вступу в дію норм закону, які оскаржуються у Конституційному суді, такі судді мали права не менше ніж на 80% від заробітної плати по завершенню 20-річної кар'єри плюс щорічно по 2%, якщо суддя працював понад 20 років, але не більше 90% від заробітної плати.

Оспорюваними нормами максимальне грошове утримання судді у відставці обмежується 10 тис. 740 грн.

Вона також пояснила, чому Верховний суд вважає таке обмеження не справедливими по відношенню до суддів: "Професія судді - відправляти правосуддя і він повинен бути убезпечений від різних ризиків впливу і він повинен мати гарантії незалежності".

Також заступник голови Верховного суду навела ще один аргумент, чому судді мають право отримувати пенсію, що більш як в 10 разів перевищує середню по країні.

"В країні близько 15 млн пенсіонерів, а суддів - 8 тис. за штатом. Це не так багато, і в масштабах держави це не дуже велика сума", - сказала вона. Разом з тим Марина Клименко не відповіла на запитання журналістів, про які суми недоотриманого грошового забезпечення йдеться, на скільки закон, що оскаржується в КС обмежує грошове утримання. "Я не можу вам сказати, оскільки це залежить від стажу роботи судді. У нас є судді, які пропрацювали і 30, і 35 років, і більше", - зазначила вона.

Після сьогоднішнього судового засідання КС перейшов до закритої форми письмового слухання справи, про дату і час рішення у ній КС повідомить окремо.