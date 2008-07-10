Азаров пояснив Ющенкові: з Януковичем йому було краще, ніж з Тимошенко

Президент України не має права вносити законопроект про зміни до державного бюджету, оскільки це прерогатива уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України Микола АЗАРОВ (Партія регіонів), коментуючи ситуацію з внесенням сьогодні Віктором ЮЩЕНКОМ свого законопроекту про зміни до бюджету-2008.

М.АЗАРОВ сказав, що, «на превеликий жаль", Верховна Рада України і Президент України не мають права вносити проекти закону про державний бюджет. За його словами, згідно із законодавством України, у Президента є тільки право вето на закон про бюджет, якщо він не згоден з його положеннями, а Верховна Рада має право вносити поправки до бюджету і голосувати за нього.

М.АЗАРОВ наголосив, що саме за урядом закріплене виключне право вносити законопроект про бюджет, про зміни до бюджету, оскільки він здійснює бюджетну та фіскальну політику і відповідає за це. Тим часом М.АЗАРОВ зазначив, що Президент України та економічні служби Президента України не можуть не розуміти, що розроблені урядом зміни до бюджету «призведуть до повного разбалансування грошово-кредитної та фінансової системи держави». Проте він сказав, що Президент України може спрямувати свої пропозиції до ВР в тому разі, якщо якась фракція парламенту представить їх як свою законодавчу ініціативу, і ці зміни буде підтримано в бюджетному комітеті, а потім і під час розгляду в парламенті.

За словами М.АЗАРОВА, сьогодні «виникає парадоксальна ситуація – адже Президент України й уряд - це одна коаліція, то чому ж Президент повинен вигадувати такі загадкові шляхи реалізації своїх пропозицій?». «Чи не простіше йому сказати своєму уряду: хлопці, я не підпишу цей бюджет доти, поки ви не реалізуєте такі-то пропозиції, і за логікою речей уряд повинен врахувати пропозиції Президента», - наголосив він.

М.АЗАРОВ нагадав, що навіть уряд, який очолював Віктор ЯНУКОВИЧ, враховував пропозиції Президента і коригував проект бюджету згідно з цими пропозиціям.