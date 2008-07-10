Азаров пояснив Ющенкові: з Януковичем йому було краще, ніж з Тимошенко
Але "права на бюджет" Президент не має...
Президент України не має права вносити законопроект про зміни до державного бюджету, оскільки це прерогатива уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України Микола АЗАРОВ (Партія регіонів), коментуючи ситуацію з внесенням сьогодні Віктором ЮЩЕНКОМ свого законопроекту про зміни до бюджету-2008.
М.АЗАРОВ сказав, що, «на превеликий жаль", Верховна Рада України і Президент України не мають права вносити проекти закону про державний бюджет. За його словами, згідно із законодавством України, у Президента є тільки право вето на закон про бюджет, якщо він не згоден з його положеннями, а Верховна Рада має право вносити поправки до бюджету і голосувати за нього.
М.АЗАРОВ наголосив, що саме за урядом закріплене виключне право вносити законопроект про бюджет, про зміни до бюджету, оскільки він здійснює бюджетну та фіскальну політику і відповідає за це. Тим часом М.АЗАРОВ зазначив, що Президент України та економічні служби Президента України не можуть не розуміти, що розроблені урядом зміни до бюджету «призведуть до повного разбалансування грошово-кредитної та фінансової системи держави». Проте він сказав, що Президент України може спрямувати свої пропозиції до ВР в тому разі, якщо якась фракція парламенту представить їх як свою законодавчу ініціативу, і ці зміни буде підтримано в бюджетному комітеті, а потім і під час розгляду в парламенті.
За словами М.АЗАРОВА, сьогодні «виникає парадоксальна ситуація – адже Президент України й уряд - це одна коаліція, то чому ж Президент повинен вигадувати такі загадкові шляхи реалізації своїх пропозицій?». «Чи не простіше йому сказати своєму уряду: хлопці, я не підпишу цей бюджет доти, поки ви не реалізуєте такі-то пропозиції, і за логікою речей уряд повинен врахувати пропозиції Президента», - наголосив він.
М.АЗАРОВ нагадав, що навіть уряд, який очолював Віктор ЯНУКОВИЧ, враховував пропозиції Президента і коригував проект бюджету згідно з цими пропозиціям.