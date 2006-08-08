Свій перший закордонний візит Янукович здійснить до Москви?

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК не виключає, що свій перший візит прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, чи здійснить свій перший візит В.ЯНУКОВИЧ до Росії, Б.ТАРАСЮК відповів: «Думаю, що так».

При цьому він зазначив, що не може назвати остаточну дату візиту, оскільки ця дата має бути оголошена обома сторонами за взаємною згодою і поки що домовленості про оголошення дати немає. Б.ТАРАСЮК зауважив, що в ході візиту В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в засіданні комітету з питань економічного співробітництва, який є другим за значенням найважливішим органом в рамках міждержавної комісії ЮЩЕНКО-ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ після свого обрання прем’єром заявив, що має намір здійснити перші закордонні візити до Брюсселя, Москви і Вашингтона.

«Перші візити – це Брюссель, Москва, США», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він додав, що зараз не готовий відповісти, коли саме ці візити буде проведено.