Керівники українських розвідок домовилися допомагати один одному

Керівники Служби зовнішньої розвідки України і Головного управління розвідки Міністерства оборони України домовились про поглиблення взаємодії відомств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, у Києві в центральному офісі воєнної розвідки відбулося спільне робоче засідання керівництва Служби зовнішньої розвідки України і Головного управління розвідки Міністерства оборони. На ньому обговорено ряд практичних питань, пов’язаних з двохстороннім співробітництвом розвідувальних органів та здійсненням спільних узгоджених заходів, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах.

Під час засідання було вироблено спільну позицію щодо розмежування повноважень, обміну інформацією, вирішення кадрових питань і налагодження взаємодії між розвідувальними органами.

Досягнуто домовленості про подальшу спільну роботу над розробкою ефективної моделі сектору безпеки України, яка забезпечить виконання завдань щодо виявлення, попередження, локалізації і нейтралізації нових та потенційних загроз національній безпеці України.

Голова СЗР України Микола МАЛОМУЖ і начальник ГУР Мінборони Віктор ГВОЗДЬ зазначили, що проведене засідання надасть новий імпульс двохстороннім відносинам і сприятиме підвищенню ефективності роботи розвідувальних органів, а також висловили спільну думку, що в нинішніх умовах плідна конструктивна співпраця і знаходження порозуміння у такій важливій і чутливій сфері діяльності відповідає державним інтересам.