Ющенко перетворює бюджетний процес на фарс і розвалює коаліцію - політолог

Внесення на розгляд Верховної Ради Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ свого варіанту змін до Державного бюджету на 2008 рік перетворює бюджетний процес на фарс.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

Він, зокрема, зазначив, що дії Президента спрямовані на свідоме зведення всього процесу внесення змін до бюджету до рівня фарсу. „Впродовж тижня БЮТ блокував роботу парламенту, вимагаючи розгляду змін до основного фінансового закону країни, але чомусь Віктор Андрійович «прокинувся» лише за день до завершення роботи сесії Верховної Ради”, – сказав К.БОНДАРЕНКО. Він ставить запитання, чому президентський варіант змін до Держбюджету не було підготовлено хоча б тиждень тому? „Адже про те, що в бюджет потрібно вносити зміни, говорилося давно. І чому ще тиждень тому представники Секретаріату Президента заявляли про те, що бюджет не потребує серйозної корекції?”, – наголосив політолог

К.БОНДАРЕНКО також звернув увагу на те, що Президент уніс свій законопроект тоді, коли у Верховній Раді фактично було досягнуто домовленості між фракціями БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” щодо розгляду урядового варіанту змін до бюджету. „Таким чином, Президент дав сигнал фракції НУ-НС не голосувати за той варіант змін, який підготував уряд. Цим самим В.ЮЩЕНКО зробив ще один крок, спрямований на розвал коаліції. В нинішній ситуації крок Президента – не що інше, як відвертий популізм і політиканство, серйозну політику, вболівання за стан справ в державі тут шукати годі», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 10 липня, В.ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до Державного бюджету на 2008 рік.