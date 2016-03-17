МЗС направило Росії вже 185 нот щодо політичних в'язнів, 80 - щодо Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу речник відомства Мар'яна Беца.

“МЗС зі свого боку продовжує роботу по звільненню всіх політичних в'язнів. Ми тримаємо цю проблематику на порядку денному всіх міжнародних переговорів”, - сказала Беца.

За її словами, російській стороні було направлено 185 нот по всім політичним в'язням і близько 80 звернень виключно у справі Надії Савченко.

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Крім того, були направлені особисті листи-звернення міністра закордонних справ Павла Клімкіна до своїх колег з метою посилити кроки міжнародної спільноти на цьому напрямку.

Беца зазначила, що судовий процес, який тривав сьогодні у справі Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, засвідчив, що це чергове політичне судилище і політичний фарс.

“Ми ще раз наголошуємо, що це політичні справи, які побудовані виключно на надуманих обвинуваченнях” - додала Беца.

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