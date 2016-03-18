У Росії визнали - анексія Криму більше, ніж помилка

Вантаж «Крымнаш» несе вся Росія, в абсолютній більшості – добровільно; правда, далеко не всі усвідомлюють розмір плати за це вставання з колін, пишуть "Ведомости".

Російська політика необоротно змінилася після весни 2014 р. Конфлікт на Донбасі став прямим наслідком кримської операції (його почали «ополченці», що приїхали з Криму). Гібридні характеристики цієї війни, в якій Росія як би не бере участь, були перенесені в загальні принципи зовнішньої політики. Але головне – конфлікт став причиною загибелі багатьох людей, прийнятного для всіх сторін рішення не видно. Донбас слідом за Кримом став причиною міжнародних санкцій і політичної ізоляції Росії. НАТО (бажання не допустити його розширення було одним з мотивів боротьби Москви за вплив в Києві і потім – кримської операції) тепер в Прибалтиці. Ми втратили Україну як партнера і породили серйозну кризу довіри у решти (навіть в рамках ЄАЕС).

Читайте такожКрим був, є і буде частиною України - постпред США в ООНМайже повна підтримка кримської операції всередині країни показала стандарт для нових дій. Володимир Путін в останні два роки зайнятий переважно зовнішньою політикою, оскільки експорт в неї технологій спецоперацій здається вражаюче успішним. Ізоляція розохочує, адже можна грати на протиріччях її учасників. Військова операція в Сирії стала черговим таким проектом.

З одного боку, це продовження політики зовнішніх воєн по російському порядку, на що якось змушене відповідати світове співтовариство. З іншого – це спроба вийти з політичної ізоляції, і вона вдалася, але, схоже, тільки в рамках цього проекту. З Росією поговорили, санкції залишилися. Питання про можливі наступні проекти залишається відкритим.

Всередині країни масова патріотична мобілізація дала змогу ізолювати опозицію і незадоволених режимом. Значно зросла роль силовиків – як в знак подяки за успіхи на зовнішніх фронтах, так і в ході боротьби з «п'ятою колоною націонал-зрадників». Причому не тільки формальних силовиків.

Економіка

Зарплата жителів анексованого Криму зросла у 2015 р. порівняно з українською в 1,8 рази, але цей ріст був з'їдений високою інфляцією, рівень якої за два роки склав 78%, ціни на продукти зросли на 92%. Турпотік, який давав заробіток і зайнятість значній частині населення, поки не вдалося повернути до рівня 2013 р.

Якщо виключити відсутність сухопутного зв'язку з «великою землею» та постійного каналу поставок енергоресурсів, Крим інтегрувався в російську економіку. Бюджетні трансферти в 2015 р. знизилися, говорить економіст Наталя Зубаревич, Крим і Севастополь стали звичайними дотаційними регіонами. Частка федеральних трансфертів у доходах бюджету Криму склала в 2015 р. 67%, Севастополя – 61%, це можна порівняти з Камчаткою і Дагестаном і істотно нижче Чечні та Інгушетії (83 і 85%, відповідно). У 2015 р. Крим і Севастополь отримали з Москви близько 79 млрд руб. трансфертів – менше 5% їх загального обсягу (1,6 трлн руб.).

«Кримські» санкції проти Росії були в основному персональними, однак після Донбасу і загибелі малазійського «Боїнга» Захід ввів масштабні секторальні санкції. Росія у відповідь обмежила імпорт продовольства. Сирійська кампанія призвела до додаткових обмежень на єгипетському і турецькому напрямках.

Все це посилило структурну кризу економіки, вдарило по банківській системі і ряду галузей промисловості, сфері послуг, прискорило зростання споживчих цін. У 2015 р. ВВП Росії знизився на 3,7%, реальна зарплата – на 9,7%. Капітал пішов з країни, рецесія триває, економіка стискається. Протистояння з Заходом стимулювало мілітаризацію економіки – замість необхідних структурних реформ. Відмова від якісної експертизи і небажання визнавати помилки призвели до зростання ролі патріотично налаштованих некомпетентних експертів і чиновників.

Анексія Криму стала очевидною помилкою, яку Кремль, як і більшість громадян Росії, не визнає ще довго. Але платити за неї росіяни продовжують.