Яценюк: ми вже забалакали цю країну

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, голосування за недовіру уряду було б політичною безвідповідальністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив перед голосуванням у Верховній Раді за довіру-недовіри Кабінету міністрів України.

Спікер погодився, що «країні потрібна серйозна розмова». В той же час він додав, що «тільки ми вже забалакали цю країну, заговорили". "Країні потрібні серйозні дії, а не розмови», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, в тому випадку, якщо резолюція недовіри знайде підтримку в народних депутатів України, «вся повнота відповідальності ляже на плечі українського парламенту".

Голова ВР нагадав, що за таких умов необхідно буде сформувати протягом 60 днів уряд, і в разі, якщо цього не відбудеться, то Президент матиме право розпустити парламент.

Після цього відбулося голосування і, як повідомляв УНІАН, парламент не підтримав постанови про висловлення недовіри Кабінету міністрів України, який очолює Юлія ТИМОШЕНКО. "За" це рішення проголосувало лише 174 (при необхідних 226 – УНІАН) із 256 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували в повному складі фракції БЮТ, КПУ та Блок Литвина. Дане рішення підтримали 172 народних депутата із фракції ПР і 2 - з фракції НУ-НС.