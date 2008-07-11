Тимошенко поставила пастку для ПР та Секретаріату Ющенка?

Згода на розгляд у Верховній Раді питання про довіру уряду є «сильним ходом» з боку прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив директор Центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН.

«Сильний хід Юлії Володимирівни в тому, що вона наважилася поставити першим питання про довіру уряду», - заявив політолог, висловивши сумнів, що парламент проголосує за недовір`я Кабміну.

«Це пастка для опонентів – Партії регіонів і Секретаріату Президента. Що вони робитимуть із законопроектом про бюджет, якщо уряд на цей момент не користуватиметься довірою? Кому вони перепоручать вносити зміни до документа?», - запитав В.СТОЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент не підтримав постанову про висловлення недовіри Кабінету міністрів України, який очолює Ю.ТИМОШЕНКО.

"За" це рішення проголосували тільки 174 (при необхідних 226 – УНІАН) з 256 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували у повному складі фракції БЮТ, Комуністичної партії України і Блок Литвина. Це рішення підтримали 172 народних депутати з фракції Партії регіонів і 2 - з фракції «Наша Україна – Народна самооборона».