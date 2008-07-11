Яценюк каже, що Ющенко мав право вносити до ВР "свій" бюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав повне право внести до Верховної Ради альтернативний до урядового законопроект щодо змін до державного бюджету на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, відповідно до рішення Конституційного Суду, ухваленого 2001 року, Президент наділений правом внесення змін і доповнень до державного бюджету.

«Тому спекуляції прошу припинити. Президент скористався конституційними повноваженнями і вніс до парламенту відповідний проект закону», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він також наголосив, що при розгляді Бюджетним комітетом урядового проекту закону щодо внесення змін до бюджету, левова частка пропозицій глави держави була врахована.

Як повідомляв УНІАН, учора, 10 липня, В.ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.