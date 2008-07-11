Яценюк прокоментував закриття другої сесії ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закрив другу сесію ВР VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, перед закриттям сесії депутати намагалися проголосувати декілька десятків постанов щодо проведення місцевих виборів. Однак сигнальне голосування по одній із цих постанов показало, що у сесійній залі немає достатньої кількості народних депутатів для ухвалення позитивних рішень.

Перед закриттям А.ЯЦЕНЮК зазначив, що “український парламент певним чином суттєво деградував”. «І це заслуга наша – і нічия інша», – сказав він.

У той же час, за словами голови ВР, як це не дивно, все ж таки вдається знаходити компроміс у стінах ВР.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що ВР цього скликання зробила і багато чого доброго. Зокрема, ратифікована угода щодо вступу України до Світової організації торгівлі, направлений до Конституційного Суду законопроект про скасування депутатської недоторканності, ухвалений бюджет, скасована Тендерна палата.

«Так, цього мало. Мало в силу того, що наші політичні еліти не готові до жорстких економічних і соціальних реформ», - сказав голова ВР.

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що наступна сесія буде більш продуктивною.

«І наступну сесію я вже точно почну із доповіді голови ВР з тією метою, щоб висловити власні політичні позиції по тому, що відбувається в Україні і в парламенті», - сказав він.

Під час закриття сесії були відсутні народні депутати фракції Партії регіонів, які покинули сесійну залу.