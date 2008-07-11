До порту «Південний» зайшли турецький і німецький військові кораблі

На територію Одеської області прибули перші кораблі держав-членів НАТО, які братимуть участь в багатонаціональних військових навчаннях „Сі-Бриз-2008”.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на рейді морського порту «Південний» вже майорять прапори Туреччини і ФРН.

У прес-центрі Військово-морських Сил України УНІАН підтвердили факт прибуття іноземних військових моряків, проте, пославшись на відсутність відомостей, які саме команди прибули, начальник прес-центру Микола НЕДОГИБЧЕНКО відмовився від коментарів.

Нагадаємо, сьогодні об 11.00 керівництво Одеської області і представники громадськості в урочистій обстановці, з хлібом-сіллю, зустріли передову групу учасників міжнародних навчань у складі понад 60 військовослужбовців на чолі з капітаном 1-го рангу МВС США Джоном МУРОМ - співдиректором навчань «Сі-Бриз-2008».

Як повідомляв УНІАН, міжнародні навчання «Сі Бриз-2008» мають відбутися на території декількох областей України 14-26 липня. Цього року в них візьмуть участь представники 15 країн.