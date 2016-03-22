Порошенко заявив про відродження української армії

Президент України Петро Порошенко наголошує, що відродженій українській армії вдалося локалізувати воєнний конфлікт в межах окремих районів Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні у Києві.

Читайте такожКлімкін: з початку військової агресії РФ проти України загинули 9 тисяч осіб

«За два роки агресії Росії проти України вдалося відродити українське військо; відновити бойові спроможності та стримати натиск ворога, який був добре підготовлений, оснащений сучасною технікою та зброєю, доведеного російською пропагандою до психологічного стану зомбі», - заявив він.

«Це стало можливим завдяки загальнонаціональній солідарності українців, мужності і патріотизму українських солдат і офіцерів, добровольців і волонтерів», - додав президент.

«У запеклій збройній боротьбі нам вдалося локалізувати військовий конфлікт в межах окремих районів Донбасу, звільнивши дві третини території окупованих Донецької та Луганської областей. Мирне життя, яке ви бачите тут, у Києві, стало можливим завдяки вам і тільки вам – героїчним бійцям славних Збройних сил України», - заявив Порошенко.