Порошенко заявив про відродження української армії
Президент зазначив, що за два роки агресії Росії проти України вдалося відродити українську армію.
Президент України Петро Порошенко наголошує, що відродженій українській армії вдалося локалізувати воєнний конфлікт в межах окремих районів Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні у Києві.
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«За два роки агресії Росії проти України вдалося відродити українське військо; відновити бойові спроможності та стримати натиск ворога, який був добре підготовлений, оснащений сучасною технікою та зброєю, доведеного російською пропагандою до психологічного стану зомбі», - заявив він.
«Це стало можливим завдяки загальнонаціональній солідарності українців, мужності і патріотизму українських солдат і офіцерів, добровольців і волонтерів», - додав президент.
«У запеклій збройній боротьбі нам вдалося локалізувати військовий конфлікт в межах окремих районів Донбасу, звільнивши дві третини території окупованих Донецької та Луганської областей. Мирне життя, яке ви бачите тут, у Києві, стало можливим завдяки вам і тільки вам – героїчним бійцям славних Збройних сил України», - заявив Порошенко.