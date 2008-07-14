Ющенко побажав Лукашенку успіхів у його відповідальній діяльності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що українсько-білоруські відносини, засновані на столітніх традиціях дружби, і в подальшому будуть динамічно розвиватися заради благополуччя та процвітання наших народів.

Про це йдеться у вітанні глави Української держави Президентові Республіки Білорусь Олександру ЛУКАШЕНКУ з нагоди національного свята - Дня незалежності Республіки Білорусь (Дня Республіки).

Також В.ЮЩЕНКО підтвердив готовність до конструктивного та плідного двостороннього співробітництва на принципах взаємної вигоди, партнерства та добросусідства.

“Бажаю Вам, вельмишановний пане Президенте, міцного здоров`я та успіхів у Вашій відповідальній державній діяльності, а дружньому білоруському народові – миру, добра і злагоди”, йдеться у вітанні Президента України, повідомляє його прес-служба.