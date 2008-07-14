Суддя не знайшов часу на розгляд справи Жванії

Сьогодні Подільський районний суд м. Києва переніс на 16.00 21 липня розгляд скарги адвокатів народного депутата Давида ЖВАНІЇ щодо порушення стосовно нього кримінальної справи у зв’язку з отриманням українського громадянства через зайнятість судді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник Д.ЖВАНІЇ в суді народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можна вважати таке – вже друге – перенесення розгляду справи Д.ЖВАНІЇ навмисним затягуванням процесу, Г.МОСКАЛЬ зазначив, що суддя є незалежною особою та особисто вирішує і планує розгляд справ, які за ним закріплені.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Подільський районний суд м. Києва переніс розгляд скарги адвокатів Д.ЖВАНІЇ щодо порушення стосовно нього кримінальної справи у зв’язку з отриманням українського громадянства через ненадання Генеральною прокуратурою матеріалів кримінальної справи.

Раніше генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягала суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

11 червня Святошинський райсуд задовольнив прохання О.МЕДВЕДЬКА про відкликання з цього суду його заяви про перегляд рішення Радянського райсуду столиці від 10 вересня 1999 року, яким було підтверджено проживання в Україні з 1991 року Д.ЖВАНІЇ.

18 червня у прес-службі Апеляційного суду столиці повідомили, що суд своєю ухвалою поновив Генеральній прокуратурі України терміни на апеляційне оскарження рішення Радянського районного суду міста Києва від 30 вересня 1999 року, на підставі якого народний депутат Д.ЖВАНІЯ отримав громадянство України.

2 липня ц.р. Апеляційний суд міста Києва постановив частково задовольнити апеляційну скаргу заступника генерального прокурора України у справі про громадянство народного депутата України Д.ЖВАНІЇ. Згідно з постановою, рішення Радянського районного суду м. Києва від 1999 року скасовано і справу направлено до Святошинського районного суду м. Києва на новий розгляд.

3 липня народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ, який представляв інтереси Давида ЖВАНІЇ в Апеляційному суді Києва, подав до Верховного Суду України касаційну скаргу.