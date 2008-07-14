У Тимошенко вирішили продавати шахти партіями

14:09, 14 липня 2008
Політика
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Полтавець розкидав 120 штук на 22 лоти

Віктор Полтавець
Міністерство вугільної промисловості України підготувало 22 лоти для продажу шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

За його словами, до цих лотів увійшли 120 шахт, які пропонуються до приватизації.

«Тобто ми хотіли і географічно, і за маркою вугілля все скомпонувати, щоб можна було зацікавити інвестора», - сказав В.ПОЛТАВЕЦЬ.

За словами міністра, необхідно продавати шахти, які дають навантаження на держбюджет.

Як повідомив В.ПОЛТАВЕЦЬ, 47% українських шахт дають менш як 10% загального обсягу видобутку в Україні. «Їх спочатку потрібно приватизувати і полегшити бюджет», - сказав міністр.

За його даними, є шахти, які дають 2% видобутку по Мінвуглепрому, при цьому на них міністерство витрачає 25% електроенергії та 25% бюджетних коштів із тих, що виділяються на галузь.

«Наприклад, «Волиньвугілля» - це лот, ось що є тут - чотири шахти, соціальна сфера і кілька обслуговуючих (підприємств - УНІАН), ось це лот», - повідомив В.ПОЛТАВЕЦЬ.

За його даними, є лоти, в яких у весь майновий комплекс входить тільки одна шахта, є ті, до яких входить 6 шахт та ін.

Як зазначив В.ПОЛТАВЕЦЬ, міністерство прописало жорсткі умови приватизації - це повний відпрацювання запасів, збільшення зарплати, поліпшення технічної безпеки, соціальний договір з колективом, кредиторські зобов`язання та ін.

Однак він повідомив, що інвесторів наразі немає. «Поки таких немає, є тільки з півдесятка або десяток, які готові інвестувати в окремі об`єкти, окремі напрями, але не приватизовувати весь цілісний комплекс будь-якого об`єднання», - сказав міністр.

За словами В.ПОЛТАВЦЯ, тому міністерство прагне зробити підприємства привабливішими для інвесторів.

Він також повідомив, що «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» не виставлятимуть на приватизацію, поки є закон про заборону їх приватизації.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України 14 травня 2008 р. затвердив концепцію реформування вугільної галузі.

Згідно з документом, шахти для приватизації об`єднано в 22 лоти, і до кожного з них увійшли і прибуткові шахти, і збиткові, а також шахти з достатнім запасом вугілля, які планується закривати.

 

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