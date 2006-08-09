Посол США думає, що на Януковича не впливатиме ніхто

Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР висловлює впевненість, що на уряд Віктора ЯНУКОВИЧА “не впливатиме Росія".

Як передає кореспондент УНІАН, про це У.ТЕЙЛОР заявив сьогодні на зустрічі з журналістами в Донецькому прес-клубі.

"Я упевнений, що на цей уряд не впливатиме Росія", - сказав У.ТЕЙЛОР. При цьому він зазначив, що обговорював це питання в бесідах особисто з В.ЯНУКОВИЧЕМ і з людьми з Кабінету Міністрів.

Посол США також переконаний, що на Кабінет В.ЯНУКОВИЧА не впливатиме "ні Росія, ні США, ні Євросоюз так, щоб це зашкодило українцям".

Крім того, У.ТЕЙЛОР впевнений, що "Україна не повинна вибирати між Заходом і Сходом".

"Ми, Сполучені Штати, вважаємо, що Україна повинна мати хороші відносини і з Росією, і з Заходом", - підсумував У.ТЕЙЛОР.