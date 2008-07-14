Ющенко збирає губернаторів на Говерлі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час робочої поїздки до Івано-Франківської області 18 липня, як очікується, візьме участь в урочистому відкритті на горі Говерла скульптурної композиції “Тризуб” з нагоди 18- річниці проголошення Акта про державний суверенітет України.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Взяти участь у церемонії відкриття «Тризуба» на Говерлі також запрошені голови Ради міністрів АР Крим, обласних державних адміністрацій, представники влади, політичних і громадських організацій Івано-Франківської та Закарпатської областей, громадськість. Делегації областей привезуть у капсулах землю із своїх регіонів, яку буде поміщено на Говерлі у спеціальному постаменті.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК в інтерв’ю журналістам повідомив, що це «буде знакова акція, яка матиме велике значення для об’єднання всієї України».

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО сьогодні відбув до державної резиденції «Синьогора», де проведе три дні відпустки, а 17-18 липня відбудуться робочі поїздки глави держави Закарпатською та Івано-Франківською областями.

Зокрема, 17 липня на Закарпатті В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії вручення державних нагород матерям-героїням та ключів від будинків, придбаних для багатодітних родин (с. Широке Виноградівського району), а також у відкритті дитячого будинку сімейного типу (м. Виноградів).