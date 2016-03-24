Сакварелідзе розповів про ділові зв'язки Шокіна з "діамантовими" прокурорами

У Віктора Шокіна є ділові зв'язки з "діамантовими" прокурорами Корнійцем та Шапакіним. Про це заявив заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе. Його цитує "Українська правда".

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"У нашому провадженні близько 40 корупційних справ, але все якось замкнулось на справі "діамантових" прокурорів. Чому? Бо генпрокурор Віктор Шокін у цій справі виступає як найпалкіший адвокат і захисник Корнійця і Шапакіна. Наближених до нього людей", - заявив Сакварелідзе.

"Є такий термін – керуючий справами. От Корнієць сам по собі "керуючий справами" Шокіна. Є також інформація, що деякий час він був його водієм. Це доводиться вилученими у Корнійця документами, які прив'язують його до Шокіна", - додав він.

Сакварелідзе заявив, що його і його команду обдурили, пообіцявши провести реорганізацію відділу, а насправді зараз їх усіх намагаються дискредитувати і звільнити.

"Вони прийшли і повірили мені, президенту, за указом його була створена ця служба. 7 слідчих, 4 прокурора і кілька ІТ-спеціалістів створили серйозну небезпеку для системи. Для Шокіна, для його заступника Столярчука, для його заступника Севрука", - заявив Сакварелідзе.

Якщо система кардинально не зміниться, то в Україні продовжиться "такий же дерибан", вважає заступник генпрокурора.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.