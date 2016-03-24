У НАБУ відбувся перехресний допит Абромавичуса й Кононенка

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Ігор Кононенко.

"Сьогодні відбувся перехресний допит у НАБУ, який раніше переносився через відсутність міністра МЕРТ Айвараса Абромавичуса. Про готовність взяти участь у цьому допиті я неодноразово заявляв раніше", - йдеться в повідомленні.

При цьому Кононенко висловив сподівання на швидке завершення слідства та з’ясування усіх обставин цієї резонансної справи.

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Сьогодні відбувся перехресний допит у НАБУ, який раніше переносився через відсутність міністра МЕРТ Айвараса Абромавичус... Posted by Igor Kononenko on Thursday, March 24, 2016

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Айварас Абромавичус подав у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України, назвавши ключовою причиною звільнення конфлікт із народним депутатом фракції БПП Ігорем Кононенком, який, за словами Айвараса Абромавичуса, намагається розставити своїх людей у міністерстві і на підконтрольних йому підприємствах, щоб контролювати грошові потоки.

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Кононенко назвав ці звинувачення спробою перекласти відповідальність за невдачі в роботі міністерства і запропонував Абромавичусу пройти поліграф.

НАБУ відкрило кримінальне провадження у зв’язку із заявами Айвараса Абромавичуса.