У НАБУ відбувся перехресний допит Абромавичуса й Кононенка
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус та депутат "БПП" Ігор Кононенко сьогодні у Національному антикорупційному бюро взяли участь у перехресному допиті.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Ігор Кононенко.
"Сьогодні відбувся перехресний допит у НАБУ, який раніше переносився через відсутність міністра МЕРТ Айвараса Абромавичуса. Про готовність взяти участь у цьому допиті я неодноразово заявляв раніше", - йдеться в повідомленні.
При цьому Кононенко висловив сподівання на швидке завершення слідства та з’ясування усіх обставин цієї резонансної справи.
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Сьогодні відбувся перехресний допит у НАБУ, який раніше переносився через відсутність міністра МЕРТ Айвараса Абромавичус...Posted by Igor Kononenko on Thursday, March 24, 2016
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Айварас Абромавичус подав у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України, назвавши ключовою причиною звільнення конфлікт із народним депутатом фракції БПП Ігорем Кононенком, який, за словами Айвараса Абромавичуса, намагається розставити своїх людей у міністерстві і на підконтрольних йому підприємствах, щоб контролювати грошові потоки.
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Кононенко назвав ці звинувачення спробою перекласти відповідальність за невдачі в роботі міністерства і запропонував Абромавичусу пройти поліграф.
НАБУ відкрило кримінальне провадження у зв’язку із заявами Айвараса Абромавичуса.