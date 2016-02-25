Кононенко вважає, що слідство довкола звинувачень Абромавичуса затягується

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Пройшло два тиждні як я звернувся до НАБУ із клопотанням щодо проведення очної ставки між мною та міністром МЕРТ Айварасом Абромавичусом. Передбачалося, що вона могла б відбутися завтра, але, за моєю інформацією, її не буде через те, що пан Абромавичус виїхав закордон", - йдеться в повдіомленні.

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Кононенко висловив думку, що "слідчі дії сповільнюються".

"Вкотре повторюю, що хочу, аби істина була встановлена якнайшвидше, і тому пропонував в ході слідства пройти Абромавичусу через дослідження "поліграфом", а також - через перехресний допит", - зазначив нардеп.

Також Кононенко висловив сподівання, що Національне антикорупційне бюро "знайде можливість не уповільнювати слідство через ухиляння Абромавічуса і суспільство отримає відповіді на всі питання".

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Пройшло два тиждні як я звернувся до НАБУ із клопотанням щодо проведення очної ставки між мною та міністром МЕРТ Айварас... Posted by Igor Kononenko on Thursday, February 25, 2016

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України. Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку народного депутата фракції "БПП" Кононенка.