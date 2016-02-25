Кононенко вважає, що слідство довкола звинувачень Абромавичуса затягується
Народний депутат фракції БПП Ігор Кононенко заявив, що очна ставка з міністром економічного розвитку і торгівлі Айварасом Абромавичусом, не відбулася, бо міністр поїхав закордон.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Пройшло два тиждні як я звернувся до НАБУ із клопотанням щодо проведення очної ставки між мною та міністром МЕРТ Айварасом Абромавичусом. Передбачалося, що вона могла б відбутися завтра, але, за моєю інформацією, її не буде через те, що пан Абромавичус виїхав закордон", - йдеться в повдіомленні.
Читайте такожУ парламенті зареєстровано проект постанови про відставку Абромавичуса
Кононенко висловив думку, що "слідчі дії сповільнюються".
"Вкотре повторюю, що хочу, аби істина була встановлена якнайшвидше, і тому пропонував в ході слідства пройти Абромавичусу через дослідження "поліграфом", а також - через перехресний допит", - зазначив нардеп.
Також Кононенко висловив сподівання, що Національне антикорупційне бюро "знайде можливість не уповільнювати слідство через ухиляння Абромавічуса і суспільство отримає відповіді на всі питання".
Читайте такожКононенко розповів про свій допит у НАБУ
Пройшло два тиждні як я звернувся до НАБУ із клопотанням щодо проведення очної ставки між мною та міністром МЕРТ Айварас...Posted by Igor Kononenko on Thursday, February 25, 2016
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України. Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку народного депутата фракції "БПП" Кононенка.