Тимошенко: питання відставки відійшло в минуле

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що в Україні сьогодні можливо досягти політичної стабільності.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті Кабінету міністрів України, про це вона заявила під час зустрічі з маршалком Сейму Республіки Польща Броніславом КОМАРОВСЬКИМ.

Прем’єр-міністр розповіла керівнику польського Сейму про те, що питання про недовіру уряду України виносилося на розгляд Верховної Ради з метою припинення будь-яких спекуляцій на цю тему за її ініціативи.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зізналася, що “це була психологічно непроста процедура”. За її словами, тепер це питання відійшло у минуле і уряд має сконцентруватися на своїй роботі. „Я переконана, що зараз в Україні можливо побудувати нормальну політичну стабільність”, - сказала прем’єр-міністр.

У свою чергу Б.КОМАРОВСЬКИЙ привітав Ю.ТИМОШЕНКО з тим, що спроба проголосувати за резолюцію про недовіру уряду була провалена, зазначивши, що кількість голосів, поданих в українському парламенті за недовіру уряду, свідчить про реальну чисельність парламентської опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня парламент не підтримав постанову про висловлення недовіри Кабінету міністрів України, який очолює Юлія ТИМОШЕНКО. "За" це рішення проголосувало лише 174 (при необхідних 226 – УНІАН) із 256 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували у повному складі фракції БЮТ, КПУ та Блок Литвина. Дане рішення підтримали 172 народних депутата із фракції Партії регіонів і двоє - з фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.