Генпрокуратура Росії: запитів щодо отруйників Ющенка не надходило

Генеральна прокуратура РФ не одержувала запитів від української сторони з приводу видачі осіб, причетних до отруєння в 2004 році Президента України Віктора ЮЩЕНКА, передають «Подробиці».

"Ніяких запитів від компетентних органів України щодо видачі осіб для притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальній справі про отруєння ЮЩЕНКА в Генеральну прокуратуру РФ не надходило і наразі на розгляді немає", - заявила в понеділок офіційний представник Генпрокуратури РФ Марина ГРІДНЄВА.

Раніше В.ЮЩЕНКО заявив, що йому відомі замовники його отруєння, проте він не має наміру називати їх до завершення слідства. "Вони (замовники отруєння) мені відомі", - заявив В.ЮЩЕНКО в інтерв`ю австрійському виданню "Der Standard", текст якого розміщений на офіційному сайті Президента України.

На запитання, чому він їх не називає, Президент відповів: "Йде розслідування".

"До досудового слідства повинні бути залучені люди, що мають відношення до організаторів вечері, під час якої мене отруїли. Ці троє людей знаходяться в Росії і зараз мають російське громадянство", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, Україна направила офіційні запити про екстрадицію цих людей. "Зараз продовжуються переговори на вищому рівні про їхню екстрадицію. Ці люди дуже добре знають, чому вони в Росії... Я думаю, що Росія виконає свої зобов`язання, що випливають з двосторонньої угоди про правову допомогу", - сказав він.

На думку В.ЮЩЕНКА, без залучення цих людей до розслідування буде дуже складно поставити остаточну крапку в справі про отруєння.

Президент відзначив, що зараз він відчуває себе так само добре, "як і в серпні 2004 року, до замаху".

В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом в Президенти України, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус".

Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.