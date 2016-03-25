У Кремлі заявили, що "істерика" навколо Савченко ускладнює рішення, "у тиші такі справи вирішуються легше"

Про це в програмі «Право знати», яка вийде завтра ввечері на російському телеканалі ТВЦ, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Він зазначив, що «тема Савченко» не ставилася на чільне місце, але піднімалася під час візитів до Москви міністра закордонних справ Німеччини і держсекретаря США. «Ця тема порушувалася», - сказав він.

За його словами, «в Києві близька до істерики екзальтація відбувається», а також накручується західна громадська думка.

«Я б відніс це до результатів такої загальної русофобської істерики, яка має місце, причому це прояв жодним чином не сприяє, а робить набагато більш складним рішення цієї проблеми. У такому шумі такі теми не обговорюються і ніяк не вирішуються», - сказав Пєсков.

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«Поки ситуація по Савченко гранично проста і гранично зрозуміла. Савченко є засудженою, у неї є певна кількість днів на апеляцію, але від такої вона начебто відмовилася. Далі все відбувається в суворій відповідності з законом і законодавством РФ. Вона буде відбувати термін. Інші рішення, які можуть ініціюватися або в Москві або можуть пропонуватися Москві, можуть прийматися тільки главою держави, тільки президентом», - додав він.

При цьому він підкреслив, що поки ніяких рішень немає.

«Ми глибоко шкодуємо, що така істерика є. Це робить рішення цієї проблеми набагато більш складним процесом, в тиші такі справи вирішуються набагато легше», - сказав Пєсков.