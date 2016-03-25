У Кремлі про вбивство адвоката Грабовського дізналися зі ЗМІ, відмовилися висувати припущення

Вони не володіють деталями про цей злочин, повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, який не захотів висувати припущень щодо того, з чим він може бути пов'язаний, передає ТАСС.

"Ні, я не знаю, з чим це можна пов'язувати, тому що ми отримали інформацію по каналах ЗМІ і деталей у мене немає", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи є зв'язок між цим вбивством і процесом над засудженою в РФ українською льотчицею Надією Савченко, а також припущеннями про можливості її обміну на Александрова.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений безвісти зниклим, знайдений убитим.

В асоціації також заявили, що вже затримані підозрювані у вбивстві.

10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який жив у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.