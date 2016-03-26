Переговори президентів України і Болгарії у Києві: перші заяви

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

За словами прес-секретаря президента, Плевнелієв підтримує продовження санкцій проти Росії за невиконання Мінських угод та наголошує, що Крим – це Україна.

«Президент Болгарії: у кожному своєму виступі я наголошую, що Крим це Україна. А Україна - це Європа», - написав Цеголко.

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Плевнелієв наголосив, що він займає активну позицію у протидії російській агресії проти України.

«Ми не можемо миритися з агресивною поведінкою Росії. Ми стоїмо на захисті незалежності та суверенітету України. І ми будемо боротися за це», - наголосив Плевнелієв.

«Ми стоїмо разом, і разом – ми сильні», - сказав Президент Болгарії.

Глава Болгарської держави також висловив слова вдячності українському народові за допомогу Болгарії і боротьбу за її незалежність в ХV та в ХІХ ст. «Ми маємо історію, яка поєднує нас. Наша дружба має давні коріння», - сказав Росен Плевнелієв та зазначив, що болгарська меншина дуже добре інтегрована в Україні і є найбільшою болгарською діаспорою у світі.

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Крім того, за словами Цеголка, президент України подякував Болгарії за підтримку продовження санкцій проти РФ.

Президент Болгарії також зазначив, що його країна наполягає на обов'язковому звільненні української льотчиці, народного депутата Надії Савченко та інших українців з російських в'язниць.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання у СІЗО Савченко декілька разів оголошувала голодування й погрожує знову почати сухе голодування з 6 квітня.