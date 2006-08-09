Луценко розповість, чому він погодився працювати в уряді Януковича. Прес-конференція у Києві

16:07, 09 серпня 2006
Політика
1806

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО у п’ятницю, 11 серпня, о 12.00 проведе прес-конференцію.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час прес-конференції Ю.ЛУЦЕНКО, в тому числі, дасть відповідь на запитання, яке цікавить багатьох: тобто з приводу свого призначення на посаду керівника цього відомства, зазначили у ДГЗ.

Прес-конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter