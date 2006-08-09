Луценко розповість, чому він погодився працювати в уряді Януковича. Прес-конференція у Києві
16:07, 09 серпня 2006Політика
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Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО у п’ятницю, 11 серпня, о 12.00 проведе прес-конференцію.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Під час прес-конференції Ю.ЛУЦЕНКО, в тому числі, дасть відповідь на запитання, яке цікавить багатьох: тобто з приводу свого призначення на посаду керівника цього відомства, зазначили у ДГЗ.
Прес-конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20.
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