"Самопоміч" опублікувала результати власного підрахунку голосів в Кривому Розі

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією, Юрій Вілкул отримав 210 тисяч голосів, а Семен Семенченко – 31 тисячу.

При цьому, Соболєв не уточнив, хто проводив підрахунок.

Наш підрахунок дає наступний результат.Юрій Вілкул отримав 210 тисяч голосів.Семен Семенченко - 31 тисячу.В іншому... Posted by Єгор Соболєв on Sunday, March 27, 2016

Читайте такожУ Кривому Розі явка виборців склала 55,77% - міськвиборчком

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними exit-poll, проведеного сьогодні компанією Rеsearch & Branding Group, на позачергових виборах мера Кривого Рогу діючий міський голова Юрій Вілкул переміг у першому турі з результатом 70,9%. За кандидата на посаду мера від партії «Об'єднання «Самопоміч» Семена Семенченко проголосували 11,3% виборців.