Луценко віддався на милість капітана

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що не піде у відпустку, щоб до відкриття чергової сесії парламенту завершити розслідування по всім резонансним справам, зокрема й щодо корупції високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції за результатами робочої наради Київського Головного управління МВС України.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що єдиною причиною внесення у Верховну Раду проекту постанови про його відставку, як і намагання Генеральної прокуратури перед тим порушити проти нього кримінальні справи, було бажання відсторонити його від виконання обов’язків.

«Якщо казати відверто, всі розуміють, що у бажанні мене відсторонити причиною є зовсім не літаки 2006-го, пістолети 2005-го і зовсім не ізраїльський паспорт, мова іде про те, що причиною всіх спроб є активізація діяльності міліції проти високопосадових кримінальних злочинців, які мають політичний дах, в тому числі, представлений і у ВР», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На думку міністра, є очевидним, що дії міліції по наведенню ладу в Автономній Республіці Крим викликають масові незадоволення “аж до походів до Президента з вимогою відсторонити мого заступника і керівника кримської міліції, який насмілився так далеко зайти в протидії хабарництву”.

Ю.ЛУЦЕНКО припустив, що незадоволені діями міліції і у Харкові, що «викликає масовий потік захисників знедоленого наркомафіозного синдикату».

«Багато «друзів» і по розслідуванню земельних афер у Києві», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що усі причетні до згаданих подій посадовці, і ті, хто їх покриває, сьогодні зацікавлені в його відставці.

«Зараз я маю канікули (парламентські – УНІАН), проведу їх в службовому кабінеті аж до того, як народні депутати приїдуть з відпочинку. Я, не відпочиваючи, буду працювати максимально по всім цим напрямкам. Не тільки в Криму і Харкові, а й в Закарпатті, і скрізь, де потрібно довести, що міліція, не зважаючи на колір і їхній доступ до органів влади, буде примушувати відповідати їх за скоєне», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що працюватиме з подвоєною силою.

«А після того, як депутати прийдуть на роботу, я сподіваюсь, вони подякують мені за роботу на посаді міністра», - сказав він.

Водночас, за словами, глави МВС, він один день все-таки відпочиватиме: це той день, на який буде призначений матч між урядами України і Польщі.

Відповідаючи на запитання, чи погодиться він стояти на воротах, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Де визначить капітан, там і буду стояти». При цьому він зауважив, що і уряд, і міліція не підведуть Україну не лише у цьому матчі, а й у підготовці та проведенні Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції у Варшаві, що відбулася 14 липня у межах її робочого візиту до Польщі, повідомила, що Україна і Польща досягли попередньої домовленості про проведення 14 вересня в Україні товариського футбольного матчу урядів двох країн «для того, щоб символізувати нашу дружбу і абсолютну скоординованість у підготовці до такого великого футбольного свята (йдеться про Євро-2012 – УНІАН)». «Дружити так дружити», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.