Сакварелідзе: моє звільнення – це сигнал, що реформи в Україні нікому не потрібні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Як ви вже знаєте, сьогодні генпрокурор України звільнив мене з посади свого заступника та обласного прокурора Одеської області. Формальним приводом для цього, за їх визначенням, стало грубе порушення прокурорської етики. Я хочу відкрито заявити: так, я порушив прокурорську етику. Але саме в їх розумінні цього терміна... В їх розумінні прокурорська етика – це злодійство, це корупція і кругова порука... Цю етику я порушив і завжди буду порушувати... З першого дня свого призначення на посаду я займався постійною боротьбою саме з цими так званими правилами етики", - заявив Сакварелідзе.

При цьому він підкреслив, що саме боротьба з корупцією була основним завданням, поставленим йому особисто президентом України.

"Така атака на мене і моя команду - це сигнал, що Україні не потрібні реформи. Це зачистка тих, хто має намір боротися в Україні з корупцією", - підкреслив він.

При цьому він зазначив, що він продовжить свою "боротьбу за справедливість" і не виключив подальші напади на членів його команди.

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Як повідомив сьогодні вранці УНІАН, генпрокурор Віктор Шокін звільнив Давида Сакварелідзе з органів прокуратури. Також генпрокурор залучив його до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Примітно, що звільнення самого Шокіна з посади генпрокурора через кілька годин схвалила Верховна Рада.