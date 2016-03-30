Горбатюк висловив готовність стати генеральним прокурором

Про це він заявив в ефірі Громадського.

«В першу чергу, генеральний прокурор на своїй посаді має відстоювати закон, не зважаючи на будь-які впливи. Є довіра від громадських організацій, і та робота, що ми робили в управлінні спецрозслідувань, дає їм підстави висувати чи пропонувати мене на посаду генерального прокурора – то я готовий змінювати. Я маю бажання утверджувати закон», — сказав Горбатюк.

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Водночас він наголосив, що обговорення кандидатури нового генпрокурора має бути відкритим.

«Я погоджуюсь з тими депутатами-єврооптимістами, які утверджують, що має бути відкрите обговорення кандидатури», — зазначив Горбатюк.

За його словами, «зараз дуже низький рейтинг довіри до прокуратури. І часто претензії, які висловлюються до ГПУ – вони мають місце».

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада відправила генерального прокурора Віктора Шокіна у відставку. За це рішення проголосували 289 народних депутатів із 339, зареєстрованих у сесійній залі.

Нагадаємо, 16 лютого президент Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку. Пізніше він вніс до ВР проект постанови про надання згоди на звільнення Шокіна.

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.