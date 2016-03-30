"Бомба у вигляді АРК-2": ЗМІ розповіли, як "Опоблок" пропонує Україні легалізувати "ДНР/ЛНР"

Згідно з цим законопроектом, як передає "Четверта влада", на окремих територіях Донецької і Луганської областей, визначених з урахуванням Мінських угод, Рада створює Міжобласне Територіальне об'єднання Донбас (далі — МТО Донбас).

Крім того, МТО Донбас як невід'ємна складова території України має статус міжобласного об'єднання із самостійною системою держуправління. Також МТО утворюється тимчасово і не є самостійним суб'єктом системи адміністративно-територіального устрою України.

Законопроектом також передбачається, що органи влади та місцевого самоврядування МТО Донбас приймають рішення про створення, структуру, чисельність загонів народної міліції з охорони громадського порядку і координують їхню діяльність.

Видання повідомляє, що за цим законопроектом Вищим представницьким органом влади в МТО Донбас є Представницьке Зібрання МТО Донбас, яке здійснює представницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноваження в межах своєї компетенції.

Також глава МТО Донбас обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. А кандидатом на обійняття посади глави МТО Донбас може бути громадянин України, не молодший за 35 років, який має вищу освіту, не має судимості за вчинення умисного злочину або судимість знята у встановленому законом порядку.

Повідомляється, що глава МТО Донбас, зокрема, представляє територіальне об'єднання у відносинах з органами держвлади та місцевого самоврядування України; визначає стратегічні напрями відновлення і розвитку економіки; представляє інтереси МТО Донбас у зовнішньоекономічних і торговельних відносинах, укладає угоди про прикордонне співробітництво в економічній сфері з суб'єктами Російської Федерації, інших держав та іншими адміністративно-територіальними одиницями таких держав;вносить в представницькі збори МТО Донбас кандидатури керівників органів внутрішніх справ, служби безпеки і прокуратури МТО Донбас для надання згоди на їхнє призначення; в межах своїх повноважень видає накази і розпорядження.

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При цьому правовий статус та обсяг повноважень глави МТО Донбас визначається цим та іншими законами України, а також Положенням про голову МТО Донбас, яке затверджується Представницьким зібранням МТО Донбас.

Крім того, Представницькі Збори МТО Донбас повинні складатися з 75 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Вибори глави ТО Донбас, депутатів представницького зібрання МТО Донбас, депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних та міських голів на території МТО Донбас проводяться одночасно.

Серед компетенцій представницького зібрання МТО Донбас: затвердження структури, чисельності та персонального складу Виконавчого Комітету МТО Донбас; затвердження бюджету МТО Донбас; обрання голови представницького зібрання МТО Донбас, заступників голови.

У свою чергу виконавчий Комітет МТО Донбас: готує програми соціально-економічного та культурного розвитку МТО Донбас; складає проект бюджету МТО Донбас, забезпечує його виконання та звітує про його виконання перед представницькими зборами МТО Донбас.

Міські, районні у місті, районні ради є органами місцевого самоврядування МТО Донбас, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, а також повноважень, делегованих їм сільськими та селищними радами. Виконавчий орган районної ради очолює голова районної ради, який обирається відповідною районною радою терміном на 5 років.

Повідомляється, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Вибори глави МТО Донбас, депутатів представницького зібрання МТО Донбас, депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних та міських голів на території МТО Донбас призначити на 25 жовтня 2016 року.

Тому, згідно із законопроектом, Кабінету Міністрів України у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом з урахуванням особливостей виборчої системи і формування органів влади на території МТО Донбас; прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом; привести власні акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України власних актів у відповідність з цим Законом.

Тепер розпишемо по пунктах, що ж насправді пропонується:

1. Україна стає де-факто федерацією. Тобто бомба у вигляді АРК-2 знову закладається у фундамент нашої державності.

2. У складі України формується суб'єкт з державними повноваженнями (особливо в частині регулювання правоохоронної діяльності та укладення міжнародних договорів).

3. Цей суб'єкт, у свою чергу, будується за унітарним принципом, аж ніяк не в дусі обговорюваної децентралізації (всі питання економічних відносин і регулювання делеговані центральному органу МТОД, а не громадам).

Таким чином, для України це по суті капітуляція: всередині країни створюється колосальний осередок напруженості з особливими відносинами із сусідом-агресором; українське суспільство не буде в змозі прийняти цю модель управління, а тому ми приречені на політичну кризу і перевибори.

Для Донбасу це означає тотальне руйнування, розграбування, владу криміналітету, тисячі загублених життів, відсутність інвестицій. Також цілком очевидно, що влада в цій пухлини буде поставлена під контроль Ріната Ахметова. Це його депутати представляють законопроект. Це його піарники "обкатують" ступінь прийняття цієї кандидатури українським суспільством. Нарешті, це проти нього й "олігархічного капіталу" вставав незломлений "народ Донбасу".