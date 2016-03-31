Порошенко закликає США та ЄС приєднатися до списку "Савченко-Сенцова"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

«Кремль пішов ще далі. Щонайменш 11 українських громадян стали політичними в'язнями в Росії», – заявив він.

За його словами фарсові суди, несправедливі вироки і незаконне затримання героя України, народного депутат України Савченко, яка незаконно утримується на території Росії протягом 2 років, Олега Сенцова, Кольченка та багатьох інших є просто жахливим.

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За словами президента деякі ув’язнені в Росії українці знаходяться в критичному стані. «Але цей фактор немає жодного значення для Москви, яка до цих пір не дозволяє міжнародним лікарям відвідати їх», - заявляє Порошенко.

«Ми затвердили список санкцій щодо осіб, причетних до фарсових судових процесів проти українських політичних в'язнів в Росії, це так званий список «Савченко-Сенцова», який дуже схожий на список Магнітського. Ми очікуємо, що наші американські і європейські партнери приєднаються до цієї ініціативи», - заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 25 березня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка".