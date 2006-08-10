Подробиці нападу на співробітників ”Нашого радіо”

Колектив радіостанції "Наше радіо" звернувся з листами до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, в яких просить взяти під особистий контроль справу про напад на своїх співробітників у центрі Києва 8 серпня 2006 року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор ЗАТ "Наше радіо" Богдан БОЛХОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, 8 серпня близько 13.00 біля офісу банку "Надра" за адресою вул.Артема, 15, невідомі силоміць посадили трьох працівників радіостанції в автомобілі та вивезли їх за місто - у ліс біля Вишгорода. "Нападники вимагали повернути дипломат, про який ніхто із захоплених нічого не знає, - сказав Б.БОЛХОВЕЦЬКИЙ. - Людей допитували чотири години, дізналися від них дані їхніх родичів, погрожували розправою, одного з них били, поставили на коліна і стріляли над головою, а потім, забравши гроші та мобільні телефони, відпустили".

Як зазначив керівник радіостанції, інциденту передувало зіткнення редакційного автомобіля, що стояв у пробці, з позашляховиком, котрий від’їжджаючи від стоянки банку, вдарив його.

"Після зіткнення, - продовжив Б.БОЛХОВЕЦЬКИЙ, - водії обох автомобілів вийшли "з’ясовувати стосунки та домовилися викликати ДАІ". "Наш водій, - додав гендиректор, - викликав з мобільного телефону інспекцію. В цей час водій позашляховика почав щось шукати у своєму авто, а потім підійшов до нашого водія і звинуватив його у тому, що той вкрав якийсь кейс, дипломат чи портфель".

За словами Б.БОЛХОВЕЦЬКОГО, співробітники ДАІ, які прибули згодом за викликом "після короткого діалогу з водієм позашляховика, поїхали, навіть не поспілкувавшись з водієм "Нашого радіо".

Наразі, як зазначив керівник радіостанції, заява від потерпілих про напад знаходиться у Шевченківському райвідділі міліції Києва, безпека потерпілих забезпечена власними силами співробітників радіостанції, але, тим не менше, її колектив просить правоохоронців, зі свого боку, надати їм необхідний захист.

Водночас, відповідаючи на питання журналістів з чим "Наше радіо" пов’язує цю пригоду, Б.БОЛХОВЕЦЬКИЙ відповів: "Ми намагаємося не розцінювати, не класифікувати це, поки не буде чіткої відповіді з боку правоохоронних органів".