Аваков знайшов заміну звільненому за кришування "бурштинової мафії" главі поліції Рівненщини

17:49, 04 квітня 2016
Політика
2289 0

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив главу Нацполіції Рівненській області Сергія Максимова.

фото: УНИАН

Глава МВС призначив замість нього колишнього керівника поліції Закарпатської області Сергія Князєва, повідомляється в Twitter Авакова.

"Звільнений з посади начальник поліції Рівненської обл Максимов. Новим начальником призначений Сергій Князєв, який працював останнім часом у Закарпатті", - наголошується у повідомленні.

Варто зазначити, що Максимова звинувачували в тому, що він займається "кришуванням" нелегального видобутку бурштину в Рівненській області.

Нагадаємо, у Рівненській області внаслудок зіткнення з копачами бурштину, яке відбулося 30 березня в Сарненському районі, семеро правоохоронців потрапили в лікарню.

Незабаром з'явилося відео останніх зіткнень копачів бурштину з поліцією на Рівненщині, після якої було кілька легкопоранених камінням поліцейських.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter