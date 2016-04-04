Аваков знайшов заміну звільненому за кришування "бурштинової мафії" главі поліції Рівненщини
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив главу Нацполіції Рівненській області Сергія Максимова.
Глава МВС призначив замість нього колишнього керівника поліції Закарпатської області Сергія Князєва, повідомляється в Twitter Авакова.
"Звільнений з посади начальник поліції Рівненської обл Максимов. Новим начальником призначений Сергій Князєв, який працював останнім часом у Закарпатті", - наголошується у повідомленні.
Звільнений від посади поч поліції Рівненської обл Максимов. Новим поч призначений Сергій Князєв, який працював останнім часом в Закарпатті.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 4, 2016
Варто зазначити, що Максимова звинувачували в тому, що він займається "кришуванням" нелегального видобутку бурштину в Рівненській області.
Нагадаємо, у Рівненській області внаслудок зіткнення з копачами бурштину, яке відбулося 30 березня в Сарненському районі, семеро правоохоронців потрапили в лікарню.
Незабаром з'явилося відео останніх зіткнень копачів бурштину з поліцією на Рівненщині, після якої було кілька легкопоранених камінням поліцейських.