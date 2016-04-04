Аваков знайшов заміну звільненому за кришування "бурштинової мафії" главі поліції Рівненщини

Глава МВС призначив замість нього колишнього керівника поліції Закарпатської області Сергія Князєва, повідомляється в Twitter Авакова.

"Звільнений з посади начальник поліції Рівненської обл Максимов. Новим начальником призначений Сергій Князєв, який працював останнім часом у Закарпатті", - наголошується у повідомленні.

Звільнений від посади поч поліції Рівненської обл Максимов. Новим поч призначений Сергій Князєв, який працював останнім часом в Закарпатті. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 4, 2016

Варто зазначити, що Максимова звинувачували в тому, що він займається "кришуванням" нелегального видобутку бурштину в Рівненській області.

Нагадаємо, у Рівненській області внаслудок зіткнення з копачами бурштину, яке відбулося 30 березня в Сарненському районі, семеро правоохоронців потрапили в лікарню.

Незабаром з'явилося відео останніх зіткнень копачів бурштину з поліцією на Рівненщині, після якої було кілька легкопоранених камінням поліцейських.