Ющенко готовий до розпуску парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає розпуску новообраної Верховної Ради у випадку нестворення ним парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі одного із тернопільських телеканалів (ефір транслювався Першим національним каналом).

На запитання, чи готовий Президент до розпуску парламенту, якщо той не сформує парламентської більшості, В.ЮЩЕНКО відповів: «Очевидно. Очевидно, це норма, це обов’язок Президента, якщо впродовж 60 днів не буде сформована більшість, сформований уряд, то парламент не виконує свої функції, він не має механізму прийняття рішень».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що лише парламентська більшість є гарантом прийняття відповідних законодавчих ініціатив ВР. За його словами, якщо більшості немає, то парламент є недієздатним. «Якщо тільки парламент не буде здатний сформувати таку більшість, то, безумовно, наступає той інструментарій, який передбачає право дій Президента в такому випадку»,- сказав він.