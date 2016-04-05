Голова НАБУ Ситник оприлюднив свій дохід за 2015 рік

17:03, 05 квітня 2016
Політика
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Дохід голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у 2015 році становив 916 204 гривні.

фото: УНИАН

Такі дані містяться в його декларації про доходи, оприлюдненій на сайті НАБУ.

Заробітна плата Ситника склала 906 204 гривні, а ще 10 тисяч гривень доходу він отримав від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності.

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Сума коштів на його рахунках у банках та інших фінансових установах становить 38 872 гривні.

Доходи членів родини Ситника склали 45 551 гривню.

У декларації він вказав наявність квартири загальною площею 82,6 квадратних метра, а також земельної ділянки площею 416 квадратних метрів.

Голова НАБУ має авто Hyundai Elantra 2012 року випуску.

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