Голова НАБУ Ситник оприлюднив свій дохід за 2015 рік
Дохід голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у 2015 році становив 916 204 гривні.
Такі дані містяться в його декларації про доходи, оприлюдненій на сайті НАБУ.
Заробітна плата Ситника склала 906 204 гривні, а ще 10 тисяч гривень доходу він отримав від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності.
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Сума коштів на його рахунках у банках та інших фінансових установах становить 38 872 гривні.
Доходи членів родини Ситника склали 45 551 гривню.
У декларації він вказав наявність квартири загальною площею 82,6 квадратних метра, а також земельної ділянки площею 416 квадратних метрів.
Голова НАБУ має авто Hyundai Elantra 2012 року випуску.
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