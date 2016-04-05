Голова НАБУ Ситник оприлюднив свій дохід за 2015 рік

Такі дані містяться в його декларації про доходи, оприлюдненій на сайті НАБУ.

Заробітна плата Ситника склала 906 204 гривні, а ще 10 тисяч гривень доходу він отримав від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Читайте такожНАБУ потрібно надати право прослуховувати телефони - Ситник

Сума коштів на його рахунках у банках та інших фінансових установах становить 38 872 гривні.

Доходи членів родини Ситника склали 45 551 гривню.

У декларації він вказав наявність квартири загальною площею 82,6 квадратних метра, а також земельної ділянки площею 416 квадратних метрів.

Голова НАБУ має авто Hyundai Elantra 2012 року випуску.

Читайте такожАваков за 2015 рік задекларував понад мільйон гривень доходу