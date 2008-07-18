Експерти вважають, що Ющенко часто заходить на поле Тимошенко

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО і директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ заявляють про небезпеку зниження ефективності функціонування держави внаслідок конфлікту між двома інститутами влади – інститутом Президента та інститутом Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.КОЛІУШКО і І.БУРАКОВСЬКИЙ висловили сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Надзвичайна гострота політичного протистояння не тільки відсуває на другий план рішення стратегічних проблем розвитку країни, але й робить неможливими змістовні й конструктивні дискусії з найчутливіших питань. За таких умов втрачається динаміка розвитку країни, оскільки сама держава швидко втрачає можливість виконувати свої базові функції», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

За його словами, ключовою проблемою є конфліктний характер відносин між Президентом і урядом. «Складається ситуація, коли Президент досить активно намагається коригувати соціально-економічну політику уряду, використовуючи такі інструменти, як укази, рішення РНБО, припинення дії постанов Кабміну. При цьому Президент дуже часто заходить на поле уряду, тоді як останній практично не зробив жодного кроку у напрямку обмеження владних повноважень Президента», - додав він.

На думку І.КОЛІУШКА, за таких умов з`явилися серйозні підстави і необхідність проведення конституційної реформи. Разом з тим експерт вважає за неможливе якісне проведення реформи Основного Закону України. «Основні політичні гравці своєю поведінкою дають підстави вважати, що для них конституційна реформа є одним із способів боротьби за владу, а не створення ефективної влади. У таких умовах неможливо якісно провести конституційну реформу», - вважає експерт.

За словами І.КОЛІУШКА, зараз немає підстав для зміни форми правління держави. «Ми маємо в рамках змішаної форми правління знайти чіткий баланс повноважень між президентською і виконавчою гілкою влади, що дозволить чекати підвищення ефективності функціонування держави і всіх його інститутів», - сказав він.

Зокрема, експерт вважає за можливе удосконалити пункт 15 статті 106 Конституції України, відповідно до якого Президент має право припиняти дію постанов і розпоряджень уряду у разі їх невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду. «В перспективі можна передбачити, що Президент має право звертати увагу уряду на неконституційність його рішення і оскаржити в Конституційному Суді, але рішення про припинення дії постанови або розпорядження Кабміну має ухвалювати Конституційний Суд», - пояснив І.КОЛІУШКО.