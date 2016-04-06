Порошенко розказав, як Україна може завоювати розум кримчан

11:29, 06 квітня 2016
Політика
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Україна може завоювати розум кримчан лише запровадженням успішних реформ.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час виступу сьогодні в Японському національному прес-клубі.

«За останні два роки життя в Криму не стало кращим, воно стало лише гіршим. Люди не стали жити щасливіше, навпаки, кримчани зіткнулися з багатьма труднощами. І зараз ми можемо завоювати розум кримчан лише шляхом успішного запровадження реформ, щоб показати, що життя в Україні відрізняється від життя на півострові. Коли в нас буде багато нових економічних можливостей, безвізовий режим з Європою, підвищення стандартів життя - ось як ми можемо виграти війну за розум кримчан, зважаючи на те, що Крим залишається під величезним тиском російської пропаганди», - заявив глава держави.

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