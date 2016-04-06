Порошенко розказав, як Україна може завоювати розум кримчан
Україна може завоювати розум кримчан лише запровадженням успішних реформ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час виступу сьогодні в Японському національному прес-клубі.
«За останні два роки життя в Криму не стало кращим, воно стало лише гіршим. Люди не стали жити щасливіше, навпаки, кримчани зіткнулися з багатьма труднощами. І зараз ми можемо завоювати розум кримчан лише шляхом успішного запровадження реформ, щоб показати, що життя в Україні відрізняється від життя на півострові. Коли в нас буде багато нових економічних можливостей, безвізовий режим з Європою, підвищення стандартів життя - ось як ми можемо виграти війну за розум кримчан, зважаючи на те, що Крим залишається під величезним тиском російської пропаганди», - заявив глава держави.
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